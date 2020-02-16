Трое россиян Westerdam вернулись на родину

Их могут отправить в больницу, но только если будут обнаружены признаки ОРВИ.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на городское Управление Роспотребнадзора. Сразу три россиянки вернулись на родину из Пномпеня с круизного судна Westerdam. Лайнер не хотели принимать в пяти странах, так как власти боялись, что среди пассажиров есть зараженные коронавирусом.

Российские врачи отметили, что пока нет надобности госпитализировать путешественниц. У них нет симптомов ОРВИ, поэтому их просто будут наблюдать медики по месту регистрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у сбежавшей из карантина пациентки не подтвердили коронавирус. О сдаче анализов сообщил юридический представитель женщины Виталий Черкасов.