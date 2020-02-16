Nike анонсировал выход «умных» кроссовок

Обувь сможет самостоятельно шнуроваться – все это благодаря новым технологиям.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе компании. Nike создала кроссовки, которые шнуруются автоматически. Также их можно подключать к смартфону и отслеживать благодаря обуви температуру тела. По предварительным данным, «умные» кроссовки будут стоить как минимум 400 долларов. Непонятно, планируют ли их продавать в России и когда они появятся в продаже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчинского района отобрал у школьника его кроссовки. В полицию с заявлением обратилась мать 15-летнего подростка и рассказала, что незнакомый хулиган отобрал у мальчика кроссовки. Ущерб она оценила в 2,5 тысяч рублей.