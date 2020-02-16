Кики Бертенс победила в теннисном турнире в Петербурге

Девушка стала двукратной чемпионкой.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. В финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy вышли нидерландская теннисистка Кики Бертнес и спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Встреча длилась более часа и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу прошлогодней чемпионки. Бертнес смогла отстоять свое звание и стать двукратной победительницей.

К слову, в парном разряде отличились Сюко Аояма и Эна Сибахара. Россиянки же до финала дойти не смогли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в Петербурге.