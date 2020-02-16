Кики Бертенс победила в теннисном турнире в Петербурге

Кики Бертенс победила в теннисном турнире в Петербурге
Девушка заполучила победу второй раз подряд. Фото: https://pixabay.com

Девушка стала двукратной чемпионкой.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. В финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy вышли нидерландская теннисистка Кики Бертнес и спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Встреча длилась более часа и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу прошлогодней чемпионки. Бертнес смогла отстоять свое звание и стать двукратной победительницей.

К слову, в парном разряде отличились Сюко Аояма и Эна Сибахара. Россиянки же до финала дойти не смогли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не прошла в финал турнира в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
теннис турнир
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Кики Бертенс победила в теннисном турнире в Петербурге
Отец девушки, погибшей на конкурсе поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Захарова возмутилась после слов протоирея о «проститутках»
На «Пионерской» неизвестный распылил перцовый баллончик
В Ленобласти спустя 1,5 месяца нашли енота Йокки
Мать пропавшего год назад подростка рассказала о результатах экспертизы ...
Названы китайские машины, которые чаще всего покупают россияне