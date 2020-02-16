Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта

Певец рассказал, что за пару часов до выхода на сцену у него диагностировали пневмонию.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем певец Элтон Джон рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он принес извинения фанатам, которые посетили его концерт в Окленде, но не смогли насладиться полноценным шоу. Элтон Джон во время исполнения одной из песен потерял голос и был вынужден покинуть сцену со слезами на глазах. В соцсетях артист объяснил, что у него диагностировали пневмонию в легкой форме. Несмотря на это, Элтон Джон вышел к фанатам, но голос его подвел.

«Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения»,

— пишет певец.

Напоминаем, что сейчас Элтон Джон выступает в рамках прощального мирового тура. Он должен закончиться в декабре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Элтона Джона наградили почетным орденом Британии.