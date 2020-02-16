Киркоров рассказал о «скандале» с Ди Каприо на «Оскаре»

Киркоров заявил, что про него распускают слухи. Фото: Instagram

Киркоров заявил, что про него распускают слухи. Фото: Instagram

Певец заверил, что не пытался сделать селфи с голливудской звездой.

Об этом стало известно 16 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о скандале на «Оскаре». Он заверил, что не пытался сфотографироваться с актером и не понимает, откуда появилась эта информация.

Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?» – задался риторическим вопросом Киркоров.

Напоминаем, что источники заявляли, что российский певец пытался сделать селфи с Ди Каприо, но тот ему отказал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Филипп Киркоров отреагировал на критику его нового клипа с монашками. Звезда отечественного шоу-бизнеса выпустил резонансный видеоролик на новую песню «Романы». Клип вызвал резкую критику у множества зрителей.