Петербург стал лидером среди регионов России по качеству жизни

Согласно ежегодному исследованию, в 2019 году Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по уровню жизни среди российских регионов.

Северная столица разделила позиции с Москвой, а ближайшими «соседями» по рейтингу являются Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, а также Воронежская и Ленинградская оласти. К таким выводам пришли аналитики «РИА Новости».

Замыкают перечень Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Эксперты отмечают, что результаты исследований, в целом, аналогичные прошлогодним итогам. Специалисты также отмечают значительный разрыв между лидерами рейтинга и регионами в конце списка. В ближайшие время, по мнению аналитиков, дистанцию вряд ли удастся сократить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов упоминается в медиапространстве более 9 тысяч раз и возглавляет рейтинг, составленный «Медиалогией».