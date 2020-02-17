Суд Петербурга постановил принудительно поместить в больницу сбежавшую оттуда пациентку

Петроградский районный суд встал на сторону Главного государственного санитарного врача Петербурга, подавшего иск о возвращении в Боткинскую больницу сбежавшей оттуда пациентки с подозрением на коронавирус.

Согласно решению суда, Алла Ильина, самовольно покинувшая медицинское учреждение, будет принудительно помещена под наблюдение врачей. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщают в объединенной пресс-службе городских судов.

Служба судебных приставов Петербурга немедленно приступит к исполнению постановления суда. Отметим, что в качестве средства защиты в ходе заседания в зале суда работала дезинфицирующая лампа. Аналогичные используют во время процессов с участием лиц, больных открытой формой туберкулеза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что из троих петербуржцев, вслед за Аллой Ильиной покинувших инфекционную больницу, двое вернулись обратно.