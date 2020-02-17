Ленобласть вошла в Топ-10 регионов России по качеству жизни

Ленинградская область заняла 8 место в рейтинге регионов России по качеству жизни. За год ей удалось подняться на три пункта.

При расчете рейтинга учитывались 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни. Так, по данным за 11 месяцев 2019 года среднемесячная зарплата в Ленобласти выросла на 5,9% и составила 44,9 тыс. рублей.

Ожидается, что реальные денежные доходы населения Ленобласти будут на уровне 100,4% к уровню 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рейтинг подготовлен РИА Новости. При его составлении также учитывались жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические условия, климат, здоровье, образование уровень развития малого бизнеса и другие характеристики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в тройку лидеров по уровню жизни среди российских регионов. Город разделил позиции с Москвой.