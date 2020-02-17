Создана карта проходных дворов Петроградской стороны

Петербуржец Станислав Чиганов создал интерактивную карту проходных дворов Петроградского района. С её помощью горожане смогут сократить путь или выбрать новый маршрут.

Карта размещена на портале behance.net. Открыть её можно в телефоне через браузер или приложение «Яндекс. Карты» и гулять с определением геопозиции. На схеме отмечена длина пути, наличие калиток, замков и охраны.

«…даже графически интересно посмотреть на то, как прямые улицы Петроградки пересекает изогнутая и нелинейная сеть проходных дворов и проездов», — отметил Станислав Чиганов.

Ознакомиться с картой можно по ссылке. Если вы знаете проход, который отсутствует на схеме, вы можете связаться с автором карты по электронной почте stas@chiganov.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Ленобласти запустили интерактивную карту дорог в режиме реального времени.