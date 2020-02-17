В России хотят отказаться от уголовного наказания за невыплату зарплаты

За экономические преступления хотят ввести штрафы.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на решение Госсовета. Там разработали предложение по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях в России. Так, например, авторы проекта хотят, чтобы уголовное наказание отменили за невыплату зарплаты и за невыполнение контрактов. Инициаторы перемен думают, что было бы разумнее в некоторых случаях тюремные сроки заменить на штрафы. Сейчас же за невыплату зарплаты можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Напоминаем, что в конце 2019 года в Минюсте предложили, напротив, ужесточить наказание для недобросовестных работодателей. Там надеются, что размер штрафа будет зависеть от количества сотрудников, которые не получили вовремя деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не готовы жертвовать размером зарплаты. Служба исследований hh.ru провела опрос среди петербуржцев, чтобы выяснить настроения соискателей и ожидания от 1 квартала 2020 года на рынке труда.