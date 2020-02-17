Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои устройства

В компании рассказали, что готовы следовать требованиям законодательства РФ по обязательной установке российского ПО на электронику. Работа Samsung в России и её качество никаких не изменится после введённых поправок. К тому же, компания и до этого занималась предустановкой приложений, которые были созданы русскими разработчиками. В пример была приведена почта от Mail.ru и приложение «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителей компании.

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной установке отечественного ПО на электронную технику, которая включает в себя смартфоны, компьютеры и телевизоры с умными функциями. Закон вступит в силу с июля. Авторы надеются, что данная инициатива продвинет российские программы на рынке. Список техники и приложений, которую на неё должны будут установить пока неизвестен.

Данный закон вызвал бурные обсуждения. Высказывались даже опасения, что некоторые компании могут уйти с российского рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip.