В Сосновом Бору отстояли права жителя с инвалидностью

Мужчине должны были предоставить отпуск не менее 30 календарных дней, а в договоре значилось только 28 дней.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Все случилось в Сосновом Бору – житель города с инвалидностью при устройстве на работе заключил трудовой договор, в котором было написано о 28 днях ежегодного отпуска, хотя людям с ограниченными возможностями должны предоставлять как минимум 30 дней отдыха в году. Получается, что работодатель нарушил Федеральный закон.

Также мужчине не вовремя выплачивали деньги за отпуск и не выплачивали компенсацию за несвоевременную выплату средств. Благодаря вмешательству представителей власти, с жителем Соснового Бора было заключено дополнительное соглашение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителю Японии грозит смертная казнь за убийство 19 инвалидов.