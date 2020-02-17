Стали известны самые опасные страны для российских туристов

До этого сообщалось, что россияне чаще остальных умирают во время путешествий.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает «Интерфакс». Эксперты заявили, что россияне чаще остальных туристов умирают во время путешествий. Так, за 2019 год за границей с гражданами России случилось 8 инцидентов, в результате которых погибли 44 человека и еще 192 пострадали.

Чаще всего россияне получали серьезные травмы в Таиланде и Турции. Эти страны также считаются одними из самых популярных направлений для отдыха. Эксперты отмечают, что около 80% несчастных случаев происходят в горах.

Самой же безопасной страной назвали Австралия. На втором месте оказалась Швеция, на третьем – Новая Зеландия. В список попали Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на горнолыжном курорте в Грузии группа туристов из России оказалась под лавиной.