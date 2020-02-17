Экс-супруга короля Малайзии рассказала всю правду о браке

Экс-супруга короля Малайзии рассказала всю правду о браке
Воеводина заявила, что экс-мужа была еще одна жена. Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra/

Собчак удалось выяснить подробности личной жизнь «Мисс Москвы 2015».

Об этом стало известно 17 февраля. Модель и экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина пришла на шоу «Док-Ток», чтобы рассказать Ксении Собчак о своей восточной сказке с печальным концом. Телеведущая заявила, что девушке приходится скрываться, так как она боится за жизнь своего ребенка, а тем временем король отрекся от титула после громкого скандала.

Девушка призналась, что у Мухаммада V сразу после заключения брака появились любовницы. Воеводина верила, что он будет верным мужем, но мужчина не отказывал себе в развлечениях. Позже выяснилось, что у него далеко не одна жена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак раскрыла секрет своей внешности без филлеров. Под фото телеведущая призналась, что выбирает тратить деньги на косметолога и занятия спортом. Собчак также добавила, что она против татуировок.

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