Здоровые пассажиры покинут карантинный Diamond Princess 19 февраля

Незаразившиеся пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту, начнут покидать судно начиная с 19 февраля.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, согласно планам, все пассажиры, которые не заразились коронавирусом, покинут лайнер в течение двух дней, с 19 по 21 февраля. По словам Като, все пассажиры прошли необходимые анализы.

Ранее стало известно, что число зараженных вирусом пассажиров и персонала увеличилось на 99 — до 454 человек. В числе зараженных оказалась одна гражданка РФ. Ее госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подтвержден случай заражения россиянки на карантинном лайнере Diamond Princess.