Белые медведи устроят забег в Петербурге в поддержку «Гонки Героев»

Белые медведи устроят забег в Петербурге в поддержку &#171;Гонки Героев&#187;
Белые медведи выйдут на улицы города. Фото: Baltphoto

По центру Северной столицы пробегут семь белых медведей. Они выйдут на улицы города в поддержку зимнего забега с препятствиями «Гонка Героев».

Завтра, 19 февраля, «медвежий десант» высадится у Гостиного двора и начнет свой забег по Невскому проспекту. Медведи пробегут мимо Аничкова моста и «Дома книги», после к Казанскому собору и Дворцовой площади, где и завершится маршрут

Как сообщили Медиацентр Правительства города, забег начнется в 11 часов утра.

Популярный в России забег «Гонка героев. Зима» состоится на курорте «Игора» 22 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в правительстве не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря.

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Белые медведи устроят забег в Петербурге в поддержку «Гонки Героев»
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