Петербуржцы выбирают парки и скверы для благоустройства в 2020 году

Комитет по благоустройству предложил выбрать скверы и парки для благоустройства. Фото: gov.spb.ru

Комитет по благоустройству предложил выбрать скверы и парки для благоустройства. Фото: gov.spb.ru

Петербуржцам предложили выбрать парки и скверы, которые предстоит благоустроить в 2020 году. Голосование запустил комитет по благоустройству.

Опрос продлится до 29 февраля. В список вошли 15 скверов, парков и садов в разных районах города. Среди них Березовый сад между Забайкальской улицей и проспектом Энгельса, Ладожский парк, Пионерский сад, сквер на улице Стойкости, 23, сквер вдоль реки Дачной и другие.

Проголосовать за одну из предложенных территорий можно через Google-форму по ссылке на сайте комитета по благоустройству. Набравшие больше всего голосов войдут в адресную программу на 2020 год.

«В рамках выделенного финансирования планируется выбрать не более 10 объектов, которые будут благоустроены уже в этом году», — уточнили в комитете.

Местные активисты уже мобилизуют силы в соцсетях. Так, жители Выборгского района агитируют за Березовый сад. Ссылку на голосование они разместили в группе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют благоустроить набережную Обводного канала.