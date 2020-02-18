Одноклубники Дзюбы пожаловались на «изнасилование» во время игры на сборах в Турции

Одноклубники Дзюбы пожаловались на &#171;изнасилование&#187; во время игры на сборах в Турции
Артем Дзюба. Фото: Фото: ФК "Зенит"

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился небольшим видео с тренировки в турецком Белеке. Футболист отметился множеством забитых мячей. Один из одноклубников в шутку попросил вызвать полицию.

Во время двустороннего матча команда Дзюбы вышла вперед с большим перевесом, а сам игрок отличился результативными передачами и точными голами в ворота соперника.

Футболиста «Зенита». Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Роликом футболист поделился на своей страничке в Instagram. За кадром слышится шутливая фраза одного из игроков:

«Звоните в полицию! Изнасилование!», — крикнул кто-то из зенитовцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о целях Артема Дзюбы. Он рассказал, что хочет стать легендой футбола

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