Одноклубники Дзюбы пожаловались на «изнасилование» во время игры на сборах в Турции

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился небольшим видео с тренировки в турецком Белеке. Футболист отметился множеством забитых мячей. Один из одноклубников в шутку попросил вызвать полицию.
Во время двустороннего матча команда Дзюбы вышла вперед с большим перевесом, а сам игрок отличился результативными передачами и точными голами в ворота соперника.
Роликом футболист поделился на своей страничке в Instagram. За кадром слышится шутливая фраза одного из игроков:
«Звоните в полицию! Изнасилование!», — крикнул кто-то из зенитовцев.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о целях Артема Дзюбы. Он рассказал, что хочет стать легендой футбола