На Дальневосточном полыхала автомойка

Огонь успел охватить 20 квадратных метров, когда на место прибыли спасатели.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также сотрудники МЧС. Все случилось на Дальневосточном проспекте – там полыхала автомойка на 20 квадратных метрах. Спасатели справились с огнем примерно за полчаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Загорелась автомойка, значит скоро будет стройка»,

— шутит один из пользователей.

«А я там резину покупала. Хороший магазин был. Да и вообще там по мимо мойки, ещё и ремонтом занимались и колёса продавали»,

— сетует подписчица паблика.

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