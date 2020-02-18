Рейс из Петербурга до Лондона задержали

По какой причине так произошло – непонятно. Пассажиров уже уведомили об изменениях в расписании.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Самолет из Северной столицы в Лондон должен был вылететь в эту среду в шесть часов утра. Его решили отложить на 50 минут, поэтому пассажиры покинут город только ближе к семи часам, если что-то снова не изменят.

Вероятно, всему причиной непогода. Также есть предположение, что борт не вовремя прибудет в Санкт-Петербург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет второй раз вылетел из Петербурга в Мурманск. В авиакомпании верят, что на этот раз все будет хорошо.