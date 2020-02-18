Димаш признался, что не хочет на «Евровидение»

Певец если и поедет однажды на конкурс, то только от своей страны.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем рассказал певец Димаш Кудайберген во время пресс-конференции, посвященной его стадионному концерту в Москве, сообщают РИА Новости. Артист заявил, что не готов ехать на «Евровидение» и пока этого не хочет. При этом Димаш заверил, что относится к конкурсу уважительно. Он может быть и поедет однажды на «Евровидение», но от Казахстана.

«И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну»,

— поделился Димаш своими мыслями.

Напоминаем, что многие эксперты считали, что именно певец отправится на «Евровидение», но, видимо, выберут другого представителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Евровидении» Россию могут представить Little Big и Полина Гагарина.