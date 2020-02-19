Фанатов встревожил внешний вид Бритни Спирс

Внешний вид американской певицы Бритни Спирс, которую заметили на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой, вызвал обеспокоенность у ее фанатов.

На улице певицу заметили в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Некоторым пользователям Сети показалось, что она располнела. Фанаты предположили, что это произошло из-за приема лекарственных препаратов.

«Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств», – пишет в Twitter пользователь под ником Lola.

В апреле прошлого года певица попала в психиатрическую больницу. СМИ писали, что она попала в психиатрическое заведение из-за нервного расстройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Бритни Спирс выложила видео, на котором продемонстрировала новый цвет волос, красивое зеленое платье и свой язык. Она, комментируя ролик, написала, что не может похвастаться обновками, зато хочет всем показать свою шевелюру.