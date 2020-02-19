Депутаты Петербурга запретили продавать детям и подросткам снюсы

ЗакС Петербурга в среду, 19 февраля, в третьем чтении поддержал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.

Закон направлен на подписание губернатору Петербурга Александру Беглову.

Снюсы представляют собой аналоги курительного табака. Запретить продажу снюсов несовершеннолетним предложили депутаты петербургского ЗакСа. Нарушение будет караться штрафом. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 35,5 тысяч единиц запрещенных в России никотиносодержащих курительных смесей изъяли из продажи в Северной столице. За последние дни сотрудники Роспотребнадзора провели более 250 проверок на территории Северной столицы.