В Китае рассказали о лекарстве против коронавируса

В борьбе с вирусом поможет препарат под названием «Абидол».

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщает Минздрав КНР. В Китае уверяют, что противовирусный препарат «Абидол» помогает бороться с коронавирусом. Его нужно сочетать с другими лекарственными препаратами и тогда высока вероятность, что пациент выживет.

Напоминаем, что в ряде СМИ писали, что помогает «Арбидол», но, видимо, только из-за схожести названий. К слову, в последнее время пользуются большой популярностью медицинские маски и обеззараживатели воздуха.

На данный момент от коронавируса погибли около двух тысяч человек. Выздороветь же смогли более 14,5 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса.