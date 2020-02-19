Актер «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

Не уточняется, как назвали малыша и какого он пола.

Об этом стало известно 19 февраля. Обо всем сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на собственные источники. Актер Элайджа Вуд и его возлюбленная теперь родители. Артисты предпочитают не рассказывать подробностей, поэтому нет данных о поле малыша

Уточняется, что Вуд и Конгсвед познакомились на съемках фильма «В этом мире я больше ничего не чувствую». Они состоят в отношениях около двух лет. Летом 2019 года папарацци заметили актеров вместе – уже тогда у Конгсвед был округлившийся животик. Пара все это время не появлялась в общественных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова родила Джигану долгожданного мальчика. Рэпер и его супруга уже воспитывают трех дочек и вот наконец в семье появился мальчик.