Петербурженка рассказала о запахе газа на Карпинского

Запах исходил от припаркованного автомобиля. На место прибыли сотрудники спецслужб.

Об этом стало известно в ночь с 19 на 20 февраля. Обо всем рассказала очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Карпинского – местная жительница заявила, что вышла во двор и почувствовала запах газа. Затем «все началось». Она вызвала сотрудников газовой службы, которые незамедлительно прибыли на место. Очаг удалось локализовать довольно быстро, уверяет свидетельница.

Сотрудники правоохранительных органов тоже приехали и поговорили с владельцем машины. На все ушло три часа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» перечислил крупнейших должников за газ. Самые серьезные долги у предприятия из Чечни.