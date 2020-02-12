«Газпром» перечислил крупнейших должников за газ

Самые серьезные долги у предприятия из Чечни.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает компания «Газпром межрегионгаз», которая составила список крупнейших должников по оплате за поставку газа. Первое место занимает предприятие из Чечни – МУП «Теплоснабжение», второе ГУП «Брянсккоммунэнерго» и третье – кемеровское ООО «Центральная ТЭЦ». Также в компании рассказали, что больше всего компаний-должников в Московской, Тверской областях и Пермском крае. В общей сложности все организации должны выплатить сумму более 10 миллионов рублей.

«Газпром межрегионгаз» перечислил и самые порядочные регионы: Ингушетия, Калмыкия, Республикп Алтай, а также Приморский и Камчатский края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» надеется запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall.