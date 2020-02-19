Алла Пугачева возмутилась из-за обвинений Михаила Муромова

Алла Пугачева задалась вопросом, все ли в порядке у певца с головой. Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева задалась вопросом, все ли в порядке у певца с головой. Фото: instagram.com/alla_orfey

Певица уверяет, что считала, будто у них хорошие отношения.

Об этом стало известно 19 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда» Певица Алла Пугачева прокомментировала обвинения Михаила Муровова. Тот обвинил коллегу в загубленной карьере – он уверяет, что артистка делала все, чтобы его не показывали по телевизору. Пугачева отметила, что Муромов не первый, кто обвиняет ее в подобном. Она вспомнила, что у артиста было четыре отличных хита и что они хорошо общались – даже «гуляли у него в ресторане». Певица припомнила, что тогда коллега перебрал с алкоголем.

Пугачева признает, что является известной, но это не дает ей права «запрещать» кого-то.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева призналась, что делала пластические операции.