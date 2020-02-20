Утреннее ДТП на Энгельса не обошлось без пострадавших

Утром 20 февраля в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть на перекрестке проспекта Энгельса и 6-го Верхнего переулка не поделили KIA и Volkswagen, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадал водитель «корейца». Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.