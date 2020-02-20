В России сократилось количество ДТП и погибших в них

Данных результатов удалось достигнуть благодаря мерам по повышению безопасности на дорогах. Фото: Baltphoto/ Андрей_Пронин

Данных результатов удалось достигнуть благодаря мерам по повышению безопасности на дорогах. Фото: Baltphoto/ Андрей_Пронин

В России За последние 10 лет количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на треть. А число погибших в результате аварий пешеходов – в два раза.

По словам Главы МВД РФ Владимира Колокольцева, показатель социального риска снизился на 40 процентов.

Как сообщает «360», он отметил, что указанных показателей удалось достичь благодаря интенсивному росту парка транспортных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии на проспекте Энгельса. Дорогу ранним утром не поделили водители двух легковых автомобилей. В результате столкновения никто не пострадал.