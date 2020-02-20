Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Логотип Евровидения-2020. Фото: Европейский вещательный союз

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.

Журналистка «Стархит»спросила его, кто из артистов мог бы представить Россию на конкурсе, и привела в качестве примера Ольгу Бузову, Федука и Зиверт. На что Крутой ответил, что ему симпатичны «почти все перечисленные».

«Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских», — отметил композитор.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

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