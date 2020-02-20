Путин опроверг информацию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Глава РФ Владимир Путин опроверг предположение, что его «тандем» с экс-премьер-министром Дмитрием Медведевым распался.

Президент отметил, что с Медведевым у него очень открытые, дружеские и многолетние отношения.

«Да ничего не распалось», — ответил он в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Как сообщает «ТАСС», российский лидер добавил, что они работают с Медведевым, как и раньше. И также указал, что бывший глава правительства сменил направление своей деятельности, что назвал естественным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российский президент ответил, как прожить на пенсию в 10 тыс. 800 рублей. Вопрос задала жительница Санкт-Петербурга.