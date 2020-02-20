Коронавирус выявили еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess

Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. В ближайшее время их доставят в больницу.

«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов»,— сообщило посольство в Японии в Facebook.

Ранее на борту Diamond Princess коронавирусом заразился россиянин.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. На его борту находятся 3,4 тысячи человек. Заболело уже больше 450 человек. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Но есть ли такие планы у России – пока не сообщается.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 74,5 тыс. человек. Число жертв выросло до 2118 человек. При этом 16 155 вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторую сбежавшую пациентку пытаются вернуть в больницу через суд. Иск к ней подала Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.