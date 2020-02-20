Психолог рассказала, какие подарки не стоит дарить на 23 февраля

Психолог считает, что носки не надо дарить. Фото: Pixabay

Психолог считает, что носки не надо дарить. Фото: Pixabay

Психолог рассказала, какие подарки лучше не дарить в День защитника Отечества.

Психолог Юлия Челышева отметила, что мужчины вряд ли обрадуются стандартным подаркам, носкам или пене для бритья. По ее мнению такие подарки не создают ощущения праздника, сообщает агентство «Москва».

Не следует дарить сладости, мягкие игрушки и воздушные шарики, потому что они входят в категорию «немужественных вещей».

«Мужчины по природе эгоцентричны — им важно знать, что позаботились именно о них», — говорит психолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс, и 12 690 рублей за «сьют».