Комитет Госдумы получил 262 предложения о поправках в Конституцию РФ

Комитет Госдумы получил 262 предложения о поправках в Конституцию РФ
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 262 официально оформленных предложений о поправках к Конституции России. Об этом рассказал глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

В частности, законопроектом предусматриваются ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас «не более двух сроков подряд»), а также запрет на избрание в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд. Полномочия президента планируется дополнить правом формировать Государственный совет, статус которого должен быть определен отдельным федеральным законом. Одной из задач этого органа станет «определение основных направлений внутренней и внешней политики» страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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