Три птенца филина родились в центре хищных птиц Ленобласти

Центр хищных птиц в Ленинградской области поделился фотографиями новорожденных птенцов редкого филина bubo bubo.

Как сообщили в пресс-службе Союза Сокольников Северо-Запада, в центре из брошенных яиц вылупились три птенца филина bubo bubo. Радостное событие произошло еще в начал февраля.

Брошенные в гнезде яйца были обнаружены сотрудниками центра в конце декабря прошлого года.

Сейчас птенцы подрастают, их кормят с ложечки по расписанию. Они питаются фаршем из филе индейки и куриных косточек, что полезно для костной ткани и перьев малышей. Вес каждой малютки составляет около 300-350 граммов.

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