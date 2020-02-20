Три птенца филина родились в центре хищных птиц Ленобласти

Три птенца филина родились в центре хищных птиц Ленобласти
Вылупившиеся птенцы филина. Фото: Центр хищных птиц Ленинградской области

Центр хищных птиц в Ленинградской области поделился фотографиями новорожденных птенцов редкого филина bubo bubo.

Как сообщили в пресс-службе Союза Сокольников Северо-Запада, в центре из брошенных яиц вылупились три птенца филина bubo bubo. Радостное событие произошло еще в начал февраля.

Брошенные в гнезде яйца были обнаружены сотрудниками центра в конце декабря прошлого года.

Сейчас птенцы подрастают, их кормят с ложечки по расписанию. Они питаются фаршем из филе индейки и куриных косточек, что полезно для костной ткани и перьев малышей. Вес каждой малютки составляет около 300-350 граммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной нашли осиротевшего медвежонка.

Поскольку медведицы рядом с ним не было, животное решили взять с собой. Косолапого детеныша передали сотрудникам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».

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