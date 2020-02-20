«Голодный» эскалатор на «Васильевском острове» зажевал тележку: пассажиры поднимаются пешком

В Петербурге на станции Васильевского острова пассажирам пришлось заняться «физкультурой». Из-за поломки эскалатора они были вынуждены спускать и подниматься по лестнице пешком.

Обо всем стало известно сегодня, 20 февраля. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«На Васильевском острове голодный эскалатор зажевал тележку. Люди ходят ножками», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что остановлены были оба эскалатора. Причина поломки пока неизвестна.

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