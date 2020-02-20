Региональный Фонд помощи дольщикам достроит ЖК «Ёлки Вилладж»

Региональный Фонд помощи дольщикам достроит ЖК &#171;Ёлки Вилладж&#187;
Сроки сдачи станут известны после корректировки проекта. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Права на достройку проблемного объекта во Всеволожском районе Ленобласти получил региональный Фонд помощи дольщикам.

Как сообщает областное правительство, по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил права застройщика на вторую очередь «Ёлки Вилладж» в Агалатово. Ему также передали земельный участок и проект.

После регистрации прав, Фонд сменит охрану и определится с подрядчиком для обследования объекта и внесения изменений в документацию. Строительство возобновится с началом сезона, а сроки сдачи станут известны после корректировки проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят весной.

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Региональный Фонд помощи дольщикам достроит ЖК «Ёлки Вилладж»
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