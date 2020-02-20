Региональный Фонд помощи дольщикам достроит ЖК «Ёлки Вилладж»

Права на достройку проблемного объекта во Всеволожском районе Ленобласти получил региональный Фонд помощи дольщикам.
Как сообщает областное правительство, по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил права застройщика на вторую очередь «Ёлки Вилладж» в Агалатово. Ему также передали земельный участок и проект.
После регистрации прав, Фонд сменит охрану и определится с подрядчиком для обследования объекта и внесения изменений в документацию. Строительство возобновится с началом сезона, а сроки сдачи станут известны после корректировки проекта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят весной.