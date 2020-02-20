«Иногда он был неадекватным»: соседи рассказали про петербуржца, подозреваемого в убийстве матери

"Мы настолько боимся, что даже выйти из дома не можем, понимаете?", - рассказывают соседи. Фото: ЛенТВ24

"Мы настолько боимся, что даже выйти из дома не можем, понимаете?", - рассказывают соседи. Фото: ЛенТВ24

Соседи Алексея Толчина, подозревающегося в убийстве собственной матери, рассказали о его странном поведении незадолго до трагического происшествия.

Расследование началось после обращения в полицию экскаваторщика. Мужчина рассказал, что его попросили закопать бочку, в которой, как выяснилось позже, находился труп женщины. Правоохранители оперативно задержали сына погибшей, которого заподозрили в совершении преступления. В среду, 19 февраля, gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей Толчин сбежал по дороге в суд.

Корреспондент ЛенТВ24 побывал в доме 18/1 на проспекте Пятилеток, где мужчина проживал вместе с матерью. Соседи отмечают, что в последнее время поведение пожилой женщины изменилось. Обычно общительная, она внезапно стала закрытой. «Он [сын] ее вывел, она была в маске», — рассказывают они.

Жители дома отмечают, что, хотя не замечали у подозреваемого проблем с алкоголем, он явно был неадекватным. Кроме того, рядом с квартирой Толчина неоднократно находили шприцы. Отметим, что в четверг, 20 февраля, полицейские задержали сбежавшего мужчину в квартире его знакомой в Красногвардейском районе города.