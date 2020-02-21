В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

У 11 пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, находящихся в медицинском центре Университета Небраски в США, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Среди них пара супругов из России. Другие же жители России, которые не заразились, будут возвращаться домой сами. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Коронавирус, который недавно обзавёлся официальным названием COVID-2019, бушует с декабря 2019 года в Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.