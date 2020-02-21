Путин прокомментировал шутку из сериала «Слуга народа» c Зеленским в главной роли

Президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» обсудил с журналистом сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Российский лидер отметил, что не смотрел этот сериал, сообщает ТАСС. Журналист спросил у него, знаком ли он с фрагментом сериала, «где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина». Путин ответил, что не знает ни Голобородько, «ни кто там чего выбирает».

Журналист отметил, что складывается любопытная пара: в России — раб на галерах, на Украине — слуга народа. На это глава государства ответил, что все возвращается на круги своя, и главное, не как себя назвать, а что и как делать.

В декабре прошлого года телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первой серии сериала «Слуга народа». а вырезанный эпизод обратила внимание «Би-би-си». По данным Telegram-каналов, эта шутка осталась в версиях, показанных зрителям канала ТНТ на Дальнем Востоке, но исчезла из серий, вышедших в Москве.

Главный герой сериала учитель истории, который затем становится президентом Украины, Василий Голобородько в эпизоде выбирает часы. Премьер-министр Юрий Чуйко рассказывает ему, что Владимир Путин носит швейцарские часы марки Hublot и произносит марку как «хубло». Герой Зеленского удивился: «Путин — «хубло»?

Не прошло и дня, как телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Многие заподозрили, что дело в шутке про Владимира Путина, однако телеканал объяснил это по-другому. Первые три серии телеканал показал 11 декабря. На 12 и 13 декабря изначально в телепрограмме было заявлено продолжение показа, но вечером в среду упоминание о сериале там пропало. Представитель ТНТ назвал анонсирование и показ первых трех серий «продуманным маркетинговым ходом». Продолжение сериала перенесли на онлайн-платформу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин вряд ли будет смотреть сериал «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли.