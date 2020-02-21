Троллейбус «впилился» в грузовик в Кировском районе

Троллейбус &#171;впилился&#187; в грузовик в Кировском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием общественного транспорта. Дорогу не смогли поделить автобус и грузовик.

Авария случилась в пятницу, 21 февраля, перед выездом на Кронштадтскую площадь. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что транспортные средства заняли две крайние полосы.

«В троллейбус впилился грузовик. Думаю, сейчас соберётся пробка, но хотя бы все живые», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием грузовика и легковушки. Машины столкнулись на Волхонском шоссе.

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