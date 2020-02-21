Ушел из жизни актер Николай Тонский из «Триста лет спустя»

Российский актер Николай Тонский, который известен по главной роли в комедии «Триста лет спустя», скончался накануне, 21 февраля, в Москве. Он скончался на 53-м году жизни.

Как сообщает «Пятый канал», тело 52-летнего актера найдено в его московской квартире. Причины смерти пока неизвестно. Известно только, что несколькими годами ранее Тонский попал в серьезное ДТП, после которого у него начались проблемы со здоровьем и он так и не восстановился.

Тонский наиболее известен по ролям в кинолентах «Особенности русской бани», где он сыграл партизана, «Шоу-бой» и комедии «Триста лет спустя», где снялся в роли Джорджа Янга.

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