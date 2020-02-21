«Смешарики» и «Фиксики» будут выпускаться на одной студии

&#171;Смешарики&#187; и &#171;Фиксики&#187; будут выпускаться на одной студии
Оба мультфильма будут сниматься на одной студии. Фото: pixabay

Создавшая детский мультсериал «Смешарики» группа «Рики» приобрела контрольный пакет акций студии «Аэроплан», которая занимается выпуском анимационного сериала «Фиксики».

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на главу управляющего комитета «Рики» Марка Завадского, студии уже подписали все необходимые документы. Детали сделки пока не раскрываются. Завадский отметил, что эта сделка является частью стратегии группы по консолидации активов.

Ранее студия выкупила у ВГТРК права на производство мультсериала «Тим и Тома».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в киностудии «Ленфильм» полицейские остановили съемки клипа Pussy Riot. «Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали съемки клипа Pussy Riot «Бесит», — написал Верзилов в соцсетях.

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«Смешарики» и «Фиксики» будут выпускаться на одной студии
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