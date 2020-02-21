На перекрестке Невского и Фонтанки изменили схему движения

Специалисты изучения данные за три года о ДТП с участием пешеходов. Фото: pixabay

Специалисты изучения данные за три года о ДТП с участием пешеходов. Фото: pixabay

В центре Северной столицы для безопасности пешеходов изменили схему организации дорожного движения.

Речь идет о пересечении Невского проспекта с набережной реки Фонтанки. Решение об изменении схемы движения на указанном участке было принято после изучения данных за три года о ДТП с участием пешеходов.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, автомобили будут поворачивать с набережной Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования во время «красного» для пешеходов, пересекающих Невский.

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