На перекрестке Невского и Фонтанки изменили схему движения

На перекрестке Невского и Фонтанки изменили схему движения
Специалисты изучения данные за три года о ДТП с участием пешеходов. Фото: pixabay

В центре Северной столицы для безопасности пешеходов изменили схему организации дорожного движения.

Речь идет о пересечении Невского проспекта с набережной реки Фонтанки. Решение об изменении схемы движения на указанном участке было принято после изучения данных за три года о ДТП с участием пешеходов.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, автомобили будут поворачивать с набережной Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования во время «красного» для пешеходов, пересекающих Невский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге отобрали 1200 волонтеров на ЕВРО-2020.

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На перекрестке Невского и Фонтанки изменили схему движения
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