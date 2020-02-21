Гражданам четырех стран хотят упростит получение российского гражданства

Паспорт проще всего смогут получить украинцы, белорусы, молдаване и казахи.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Правительство предложило упростить процедуру принятия гражданства жителям четырех бывших советских республик. Речь идет об Украине, Белоруссии, Молдавии и Казахстане. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что поддерживает эту инициативу, так как эти люди близки россиянам по менталитету. Он убежден, что принятие законопроекта позволит сблизить народы, проживающие на постсоветском пространстве.

Напоминаем, что сейчас российское гражданство может получить человек, который прожил на территории страны не менее пяти лет и при это надолго не покидал ее. Также паспорт без проблем дают высококвалифицированные специалистам, в которых заинтересована Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы хвастаются полученными пятилетними визами.