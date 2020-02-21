Трапм не согласен с победой «Паразитов» на «Оскаре»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал 92-ю церемонию вручения наград Американской киноакадемии ужасной.

На слова американского президента киностудия Neon, дистрибьютор фильма «Паразиты», заявила, что тот «не умеет читать».

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году», — заявил Трамп, отметив свое недовольство в отношении выбранной картины.

Комедийно-драматический фильм «Паразиты» стал лучшей картиной года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фильм «Паразиты» выиграл в номинации «Лучший оригинальный сценарий».