Трапм не согласен с победой «Паразитов» на «Оскаре»

Трапм не согласен с победой &#171;Паразитов&#187; на &#171;Оскаре&#187;
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал 92-ю церемонию вручения наград Американской киноакадемии ужасной.

На слова американского президента киностудия Neon, дистрибьютор фильма «Паразиты», заявила, что тот «не умеет читать».

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году», — заявил Трамп, отметив свое недовольство в отношении выбранной картины.

Комедийно-драматический фильм «Паразиты» стал лучшей картиной года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фильм «Паразиты» выиграл в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

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