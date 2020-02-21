В Ленобласти поженились 95-летний мужчина и 77-летняя женщина

Они встретились в Совете ветеранов, полюбили друг друга и решили заключить брак.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает глава районной администрации Алексей Брицун. Он отметил, что в четверг в Волхове поженились 95-летний пенсионер и его 77-летняя возлюбленная. Они познакомились в Совете ветеранов – женщина помогала мужчине, готовила для него, а затем они поняли, что созданы друг для друга. Тем более что женщина заявила, что не собирается ходить «в любовницах». Политик отметил, что забота – это высшее проявление любви и что он счастлив за молодоженов.

Чиновник считает, что этот пример доказывает, что испытывать сильные чувства могут люди разных возрастов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что соцсети «поженили» Смолова с 17-летней внучкой Ельцина.