Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Согласно данным компании DSM Group, отечественные аптеки на 24,6% за последний год подняли наценки на лекарства.

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.

Согласно данным проделанной работы, в 2019 году в аптеках России было куплено более пяти миллиардов упаковок медикаментов, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. При этом отмечается, что граждане все реже посещают аптеку и покупают более дорогие препараты. Это привело к увеличению продаж лекарств на 3%.

Специалисты заявляют, что цены в аптеках остаются одними из самых низких по сравнению с другими товарами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава петербургского УФАС проверил аптеки на наличие медицинских масок.