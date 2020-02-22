Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года
В аптеках выросли наценки. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Согласно данным компании DSM Group, отечественные аптеки на 24,6% за последний год подняли наценки на лекарства.

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.

Согласно данным проделанной работы, в 2019 году в аптеках России было куплено более пяти миллиардов упаковок медикаментов, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. При этом отмечается, что граждане все реже посещают аптеку и покупают более дорогие препараты. Это привело к увеличению продаж лекарств на 3%.

Специалисты заявляют, что цены в аптеках остаются одними из самых низких по сравнению с другими товарами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава петербургского УФАС проверил аптеки на наличие медицинских масок.

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