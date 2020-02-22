Пользователи Facebook получат деньги за записи голосов

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook будет покупать и пользователей записи их голоса. Такая идея пришла в голову руководству после скандала с незаконным анализом записей с микрофонов устройств, на котором попались крупнейшие американские IT-компании.

Новая программа «Произношения» появилась в мобильном приложении Viewpoints. Пользователям приложения будет предложено записать свой голос, произнеся фразу «Эй, Портал» в комбинации с именем первого друга в списке друзей в аккаунте Facebook.

Пользователи соцсети получат возможность записать фразы с именами не более десяти друзей, за что им дадут один доллар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Facebook удалила аккаунты, которые «связаны» с военной разведкой РФ.